Инспекция транспортных сетей КНДР выведена из-под санкций СБ ООН

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Представители РК и Совета Безопасности ООН завершили обсуждение вопроса о выведении из-под санкций инспекции железных и автомобильных дорог на территории КНДР, которую совместно проводят Юг и Север. Как сообщил в четверг дипломатический источник в Сеуле, Совбез ООН удовлетворил просьбу Сеула и разрешил доставить в КНДР оборудование для совместного обследования состояния дорог. В декабре прошлого года Юг и Север провели визуальное обследование автомобильных дорог в восточной части КНДР, не имея надлежащего оборудования из-за санкций. В ходе состоявшегося 17 января заседания южнокорейско-американской рабочей группы по КНДР было выражено единое мнение о необходимости освобождения от санкций проектов по обследованию дорог на Севере и поиску останков военнослужащих Юга и Севера. После этого Сеул обратился с запросом в СБ ООН. На прошлой неделе из-под действия санкций был выведен межкорейский проект поиска останков военнослужащих Юга и Севера, погибших в годы Корейской войны.