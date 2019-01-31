Посол России в КНДР: Москва не предлагала Пхеньяну построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

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Москва не предлагала Пхеньяну построить АЭС в обмен на полный отказ от ядерного оружия. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора в ответ на просьбу прокомментировать сообщение в газете Washington Post. Представители российских властей не выходили с предложением о строительстве в КНДР атомной электростанции,- заявил дипломат. Он назвал одним из самых убедительных аргументов, который опровергает утверждения американской газеты, высокую стоимость строительства такой станции - несколько миллиардов долларов. «Столько же, если не больше, пошло бы на полную модернизацию энергетической системы КНДР, включая её электрические сети, без этого атомная станция была бы не менее опасным объектом, чем весь нынешний ядерный потенциал»,- подчеркнул Александр Мацегора. Кроме того, по его мнению, авторы публикации в Washington Post не учли расходы на содержание АЭС, которые в нынешней экономической ситуации КНДР не сможет себе позволить.