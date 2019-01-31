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В мире

ФРС США сохранила учётную ставку на прежнем уровне

Write: 2019-01-31 11:05:06Update: 2019-01-31 11:12:19

ФРС США сохранила учётную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2.5% годовых. Решение, принятое 30 января,  совпадает с прогнозами большинства американских экономистов. В нынешней ситуации в повышении ставки нет необходимости, поскольку рынок труда продолжает укрепляться, экономическая активность растёт, уровень безработицы остаётся низким, отмечает ФРС. При этом расходы домохозяйств продолжают увеличиваться, а инфляция остаётся в пределах целевого ориентира в 2%. В своём заявлении ФРС не упомянула о планах по дальнейшему повышению ставок. 
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