ФРС США сохранила учётную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2.5% годовых. Решение, принятое 30 января, совпадает с прогнозами большинства американских экономистов. В нынешней ситуации в повышении ставки нет необходимости, поскольку рынок труда продолжает укрепляться, экономическая активность растёт, уровень безработицы остаётся низким, отмечает ФРС. При этом расходы домохозяйств продолжают увеличиваться, а инфляция остаётся в пределах целевого ориентира в 2%. В своём заявлении ФРС не упомянула о планах по дальнейшему повышению ставок.