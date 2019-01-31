Продажи Samsung Electronics сократились в четвёртом квартале на 10,2%

Photo : YONHAP News

В четвёртом квартале прошлого года продажи компании Samsung Electronics сократились на 10,2% в годовом исчислении и на 9,5% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 53 млрд 257 млн долларов. Об этом говорится в окончательно финансовом отчёте компании, опубликованном в четверг. Операционная прибыль снизилась на 28,7% в годовом исчислении и на 38,6% по сравнению с третьим кварталом, составив 9 млрд 704 млн долларов. Размер операционной прибыли остался на уровне предварительных данных, опубликованных 8 января, а объём продаж вырос по сравнению с ними на 557 млн долларов. По итогам всего прошлого года продажи Samsung Electronics составили 219 млрд 40 млн долларов, а операционная прибыль - 52 млрд 915 млн долларов.