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Корея: Юг-Север

Северокорейские СМИ сообщили о гастролях в Пекине труппы «Самчжиён»

Write: 2019-01-31 13:43:06Update: 2019-01-31 13:47:25

Северокорейские СМИ сообщили о гастролях в Пекине труппы «Самчжиён»

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ подробно сообщили в четверг о недавних выступлениях северокорейской художественной труппы «Самчжиён» в Пекине. Концерты прошли с 26 по 28 января, а на воскресном концерте присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, концерты прошли успешно, «благодаря заботе верховных лидеров двух стран – КНДР и КНР».   Агентство приводит слова Си Цзиньпина о том, что гастроли стали вкладом в укрепление взаимопонимания между двумя странами в преддверии 70-летия установления дипломатических отношений. Газета «Нодон Синмун», главный печатный орган КНДР, опубликовала подробный отчёт о гастролях и фоторепортаж. 
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