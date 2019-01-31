Северокорейские СМИ сообщили о гастролях в Пекине труппы «Самчжиён»

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Северокорейские СМИ подробно сообщили в четверг о недавних выступлениях северокорейской художественной труппы «Самчжиён» в Пекине. Концерты прошли с 26 по 28 января, а на воскресном концерте присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, концерты прошли успешно, «благодаря заботе верховных лидеров двух стран – КНДР и КНР». Агентство приводит слова Си Цзиньпина о том, что гастроли стали вкладом в укрепление взаимопонимания между двумя странами в преддверии 70-летия установления дипломатических отношений. Газета «Нодон Синмун», главный печатный орган КНДР, опубликовала подробный отчёт о гастролях и фоторепортаж.