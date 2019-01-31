К 2023 году на острове Пэннёндо будет открыт аэропорт

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К 2023 году на острове Пэннёндо в Жёлтом море будет открыт аэропорт. Министерство сухопутных территорий и транспорта согласовало проект с министерством обороны с учётом границ бесполётных зон над Северной разграничительной линией в Жёлтом море. Минобороны рекомендовало внести в проект корректировку, передвинув взлётно-посадочную полосу южнее, чем было в первоначальном плане. Кроме того, министерство сухопутных территорий и транспорта и мэрия Инчхона приняли решение поручить проведение технико-экономического обоснования проекта министерству планирования и финансов. Аэропорт рассчитан на обслуживание ближнемагистральных самолётов для перевозок до полумиллиона пассажиров в год между островом и материковой частью страны.