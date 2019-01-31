Ли Чжу Ёль: Стабилизация учётной ставки ФРС США поможет стабилизации финансового рынка РК

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Стабилизация учётной ставки Федеральной резервной системы США поможет стабилизации южнокорейского финансового рынка. Об этом заявил в четверг журналистам управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он отметил, что Федеральная резервная система США заняла более мягкую позицию, чем ожидалось. Объясняя свой прогноз дальнейшей финансовой ситуации, Ли Чжу Ёль напомнил, что в заявлении ФРС не упомянут план дальнейшего повышения ставки. Это свидетельствует о том, что она заняла выжидательную позицию в условиях неопределённости, не представив свои оценки экономических рисков.