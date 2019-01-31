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Культура

РК и КНР сотрудничают в создании звёздного эстрадного шоу

Write: 2019-01-31 15:24:58Update: 2019-01-31 18:24:12

Photo : YONHAP News

Сеул и Пекин решили сотрудничать в создании телепрограммы для поиска и подготовки будущих мировых звёзд. Как сообщила в четверг совместная южнокорейско-китайская компания по производству контентов Company K-Global,  совместно с  китайской онлайновой трансляционной платформой HUYA TV она планирует выпускать телешоу под названием «Синсинчжичэн (星星之城: Xingxingzhicheng) – School of Be A star». Программа представляет собой конкурс, в ходе которого будут подбирать китайских претендентов на роль будущих звёзд массовой культуры, а затем обучать их. HUYA TV будет транслировать процесс подготовки участников конкурса, которые впоследствии станут новыми певцами, актёрами и моделями.  Сообщается, что передача начнёт  транслироваться в марте. Company K-Global выражает надежду на то, что проект даст толчок восстановлению сотрудничества между РК и КНР в области контентов, которое было заморожено ввиду ограничения на распространения корейской культурной волны халлю на китайском рынке. 
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