РК и КНР сотрудничают в создании звёздного эстрадного шоу

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Сеул и Пекин решили сотрудничать в создании телепрограммы для поиска и подготовки будущих мировых звёзд. Как сообщила в четверг совместная южнокорейско-китайская компания по производству контентов Company K-Global, совместно с китайской онлайновой трансляционной платформой HUYA TV она планирует выпускать телешоу под названием «Синсинчжичэн (星星之城: Xingxingzhicheng) – School of Be A star». Программа представляет собой конкурс, в ходе которого будут подбирать китайских претендентов на роль будущих звёзд массовой культуры, а затем обучать их. HUYA TV будет транслировать процесс подготовки участников конкурса, которые впоследствии станут новыми певцами, актёрами и моделями. Сообщается, что передача начнёт транслироваться в марте. Company K-Global выражает надежду на то, что проект даст толчок восстановлению сотрудничества между РК и КНР в области контентов, которое было заморожено ввиду ограничения на распространения корейской культурной волны халлю на китайском рынке.