Сотрудники южнокорейских компаний потратят на проведение Нового года по лунному календарю в среднем 413 долларов

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Сотрудники южнокорейских компаний потратят в среднем 413 долларов на проведение праздника Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила в четверг компания по непрерывному профессиональному частному образованию Hunet, опубликовав результаты опроса, проведённого среди 940 сотрудников компаний. 29% респондентов собираются потратить от 300 до 500 тыс. вон или от 269 до 449 долларов. Это денежные подарки родителям, проведение обряда жертвоприношения в память о покойных предках и расходы на поездку на малую родину.