Южнокорейский суд обязал ещё одну японскую компанию выплатить компенсации жертвам принудительного труда

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Сеульский высокий суд утвердил решение суда первой инстанции обязать японскую компанию Nachi-Fujikoshi выплатить компенсации пяти жертвам принудительной трудовой мобилизации во время японской колониальной оккупации в размере 100 млн вон или 89.855 долларов каждому. Суд отклонил возражение Nachi-Fujikoshi о том, что базовый договор о нормализации отношений, заключённый между РК и Японией в 1965 году, отменил индивидуальные требования о возмещении ущерба. Пятеро потерпевших подали иск в апреле 2015 года, требуя компенсации за причинённый им моральный, физический и экономический ущерб в результате действий японской компании. Южнокорейский суд в третий раз обязал эту японскую фирму выплатить компенсацию за принудительный труд. Предыдущие решения были вынесены 18 и 23 января Центральным окружным судом Сеула.