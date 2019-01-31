Синдзо Абэ: Отношение Сеула к решению о компенсации жертвам принудительного труда вызывает сожаление

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Отношение официального Сеула к решению южнокорейского суда о компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации во время японского колониального правления в Корее вызывает сожаление. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в среду на пленарном заседании Палаты представителей парламента. По словам Абэ, южнокорейское правительство продолжает предпринимать шаги, которые сводят на нет созданные до сих пор предпосылки к улучшению двусторонних отношений. Премьер-министр Японии заявил также, что он будет выступать против решения южнокорейского суда, руководствуясь принципами международного права.