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30 января суд Центрального административного округа Сеула приговорил губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су к тюремному заключению на срок 2 года 10 месяцев с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Ким Гён Су обвинялся в создании препятствий работе госорганов и нарушении закона «О выборах должностных лиц». В ноябре 2016 года Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы King Crab, которая искусственно увеличивает количество «лайков» к сообщениям и комментариям в интернете, а затем дал указание использовать её в целях фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами в пользу правящей Демократической партии Тобуро. Ким Гён Су поддерживал тесный контакт с блогером Druid King Ким Дон Воном, также занимавшимся фальсификацией общественного мнения. Ким Гён Су в ходе судебного разбирательства отверг все обвинения в свой адрес.