Представители Юга и Севера обсудили соединение транспортных сетей

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В четверг в Кэсоне состоялась рабочая встреча представителей Юга и Севера по соединению транспортных сетей двух Корей. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, стороны обменялись необходимыми техническими данными, обсудили вопросы, касающиеся проведения инспекции южнокорейских дорог северокорейскими экспертами и возможность обмена кадрами между Югом и Севером. Они затронули также вопросы обследования дорог на востоке КНДР. В декабре прошлого года Юг и Север провели визуальное обследование железных дорог в данном районе, поскольку из-за санкций ООН в КНДР было невозможно ввезти соответствующее оборудование. Между тем, на днях Совбез ООН удовлетворил просьбу Сеула о выводе из-под санкций инспекции железных и автомобильных дорог на территории КНДР. Стороны на переговорах представляли делегации из трёх человек во главе с директором департамента автодорог министерства сухопутных территорий и транспорта РК Пэк Сын Гыном и заместителем директора департамента министерства охраны государственной территории и окружающей среды Ким Ги Чхолем.