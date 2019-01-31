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3 февраля спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн посетит Сеул. Об этом 31 января сообщили в госдепартаменте. Он намерен провести встречу со своим коллегой, спецпредставителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. В госдепе отмечается, что позже Стивен Бигэн планирует встретиться с представителями КНДР, чтобы обсудить меры по достижению полной денуклеаризации, а также по реализации обещаний, которыми лидеры КНДР и США обменялись в ходе саммита в Сингапуре. Таким образом, стороны проведут вторую рабочую встречу. Первая состоялась в январе в Швеции. Известно, что Стивен Бигэн встретится со спецпредставителем КНДР по вопросам США Ким Хёк Чхолем. Они, судя по всему, обсудят меры денуклеаризации СК и ответные поощрительные действия со стороны США.