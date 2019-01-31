Сумма оплат кредитными картами вновь выросла

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В четвёртом квартале прошлого года сумма оплат банковскими картами, произведённых жителями РК, составила 209 трлн 800 млрд вон или 188,5 млрд долларов, что на 8,9% больше, чем за тот же период предыдущего года. Количество проведённых операций выросло на 11,9%, составив 5 млрд 140 млн раз. Рост данных показателей заметно увеличился по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Корейской кредитно-финансовой ассоциации. По мнению экспертов, рост оплат связан с тем, что в четвёртом квартале прошлого года количество рабочих дней было больше, чем в тот же период 2017 года, на который пришлись выходные по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Кроме того, своё влияние оказали такие факторы, как снижение потребительского налога на покупку автомобилей, налога на топливо, масштабные скидочные акции в США и Китае, а также рост продаж товаров, связанных с проблемой микропыли.