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Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,8% в годовом исчислении, составив 104,24 пункта. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления РК. Показатель оказался ниже 1% впервые за последние 12 месяцев. Промышленные товары, в том числе нефть, способствовали стабилизации потребительских цен. Их стоимость сократились на 0,7% в годовом исчислении. Нефтепродукты подешевели на 9,7%. Сельскохозяйственная продукция и морепродукты подорожали на 2,5%. В сфере услуг показатель вырос на 1,4%. В Национальном статистическом управлении сообщили, что относительно низкий рост потребительских цен связан с такими факторами, как стабильность мировых цен на нефть, снижение правительством налога на топливо, замедление темпов роста стоимости услуг и сельскохозяйственных товаров.