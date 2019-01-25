Дональд Трамп сообщит о месте и дате проведения второго саммита КНДР и США

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31 января президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе объявит о месте и дате проведения второго саммита КНДР и США. Ранее в госдепартаменте сообщали, что встреча лидеров двух стран состоится в конце февраля. Велика вероятность, что Дональд Трамп сообщит о деталях предстоящего саммита до совместного заявления членов Палаты представителей и Сената, намеченного на 5 февраля. Касательно места проведения мероприятия, Трамп отметил, что это особое место, о котором знает большинство. Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что в страну проведения саммита, расположенную в Азии, уже направлена рабочая делегация США. Американские СМИ указывали, что с большой долей вероятности речь может идти о Вьетнаме.