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В январе экспорт РК сократился на 5,8% в годовом исчислении, составив 46 млрд 350 млн долларов. Об этом 1 февраля сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Показатель снижается второй месяц подряд, что фиксируется впервые с сентября и октября 2016 года. Между тем, в торговом балансе 84-й месяц подряд отмечается профицит, который на этот раз составил 1 млрд 340 млн долларов. Вопреки опасениям, дефицита удалось избежать. Но размер профицита снизился, учитывая, что его среднемесячный уровень в прошлом году составлял 5,9 млрд долларов. В министерстве сообщается, что снижение экспорта, во многом, связано с сектором полупроводников и нефтехимической продукции, которые оказались под влиянием торгового противостояния США и КНР, а также снижения цен на полупроводники и нефть.