Минфин США оштрафовал компанию E.L.F. за ввоз косметики, произведённой из северокорейского сырья

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Министерство финансов США наложило штраф в размере 986,8 тыс. долларов на местную компанию E.L.F. за импорт косметики, произведённой из северокорейского сырья. Сообщается, что в период с апреля 2012 года по январь 2017 года компания импортировала из Китая наборы искусственных ресниц на общую сумму 4 млн 427 тыс. долларов. Но, как выяснилось позже, материал для этой продукции был северокорейского производства. В июле прошлого года правительство США объявляло предупреждение о мерах наказания в случае нарушения антисеверокорейских санкций. В частности, указывалось, что компании США также могут быть подвержены строгому наказанию в случае нарушения санкций. Между тем, сообщается, что руководство E.L.F. не знало о происхождении материала, из которого была произведена импортировавшаяся из Китая продукция. После того, как об этом стало известно, компания самостоятельно сообщила о данном факте. Это позволило ей продолжить работу, а наказание было ограничено штрафом.