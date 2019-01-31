Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

В армии РК смягчена система кратковременных увольнительных

Write: 2019-02-01 11:14:36Update: 2019-02-01 12:14:10

В армии РК смягчена система кратковременных увольнительных

Photo : YONHAP News

С 1 февраля в южнокорейской армии вводится новая система выхода военнослужащих за пределы части после окончания дневной программы обучения или выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщил представитель министерства обороны. Покидать часть отныне можно в течение четырёх часов с 17:30 до 21:30 для посещения больниц, в целях самообразования, для встречи с близкими, а также для встреч с другими военнослужащими. По личным причинам такие кратковременные увольнительные можно будет получить дважды в месяц. При этом подобная деятельность не должна идти вразрез с боеготовностью военнослужащих и дисциплиной. Во время коллективных встреч с другими военнослужащими при разрешении командования позволяется употребление алкоголя в разумных количествах. За пределами воинских частей могут одновременно находиться не более 35% личного состава, включая находящихся в отпуске. 
Список

Рекомендуем