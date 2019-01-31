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В декабре прошлого года объём онлайн шопинга в РК вырос на 24,4% в годовом исчислении, составив 10 трлн 729 млрд вон или 9,6 млрд долларов. Отметка в 10 трлн впервые была достигнута в октябре, продолжая увеличиваться. 62,7% торговых операций в интернете были проведены через мобильные аппараты связи. Об этом 1 февраля сообщили в Национальном статистическом управлении. В четвёртом квартале прошлого года прямые интернет продажи за рубеж выросли на 11,7% в годовом исчислении, составив 857,6 млн долларов. Большая часть этой суммы пришлась на продажи в Китай. При этом на первом месте по продажам косметика. Объём покупок гражданами РК за рубежом в четвёртом квартале вырос на 35,4%, составив 801,9 млн долларов. Половина этой суммы пришлась на США. Далее следуют ЕС, Китай и Япония. Самыми популярными товарами среди южнокорейцев, покупаемыми на зарубежных торговых сайтах, являются одежда, продукты питания, бытовая электроника.