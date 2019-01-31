Заключено соглашение по проекту создания рабочих мест за счёт снижения оплаты труда

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31 января южнокорейская компания Hyundai Motor и мэрия Кванчжу заключили соглашение по проекту создания рабочих мест за счёт снижения оплаты труда. Это произошло спустя 7 месяцев с того момента, когда Hyundai Motor выразила намерение о вложении собственного капитала в данный проект. Несмотря на некоторые разногласия, стороны всё-таки смогли найти компромисс. На прошедшей церемонии подписания соглашения присутствовал президент РК Мун Чжэ Ин. Корейская конфедерация профсоюзов и профсоюз Hyundai Motor по-прежнему придерживаются своей позиции, выступая против данного проекта. Таким образом, до 2021 года в Кванчжу будет построен завод по сборке спортивно-утилитарных автомобилей (SUV). Средняя годовая заработная плата составит 35 млн вон или 31.133 доллара при 44-часовой рабочей неделе. Сокращение размера оплаты будет компенсировано различимыми бонусами в сфере жилья, образования и транспорта.