В РК вновь обнаружен вирус ящура

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На одной из ферм города Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто подтверждён факт обнаружения вируса ящура. 31 января в данном хозяйстве были зафиксированы симптомы заболевания. Это уже третий случай обнаружения вируса за последнее время. Первые два были зарегистрированы в Ансоне провинции Кёнгидо. На вышеуказанной ферме у одной из одиннадцати коров корейской породы Хану были зафиксированы симптомы ящура. Было принято решение об уничтожении скота на самой ферме и в других хозяйствах, расположенных в радиусе 500 метров от очага инфекции. Вместе с этим были усилены меры предотвращения распространения ящура по территории страны. Вечером 31 января было объявлено распоряжение о временном запрете на передвижение относительно представителей животноводческих ферм на всей территории страны в течение 48 часов. Также в течение трёх недель будут закрыты скотные рынки. Кроме того, в экстренном порядке будет проведена вакцинация свиней и крупного рогатого скота.