Договор о свободной торговле между ЕС и Японией вступил в действие

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1 февраля вступил в действие договор об экономическом сотрудничестве между ЕС и Японией, который носит характер соглашения о свободной торговле. Стороны ещё в июле прошлого года заключили данный договор. Он вступил в силу в связи с завершением процедуры ратификации в парламентах ЕС и Японии. Таким образом, 97% импортируемых в Японию товаров из ЕС будут освобождены от таможенных пошлин на сумму около 1 млрд евро в год. Вместе с этим, получил одобрение международный стандарт легковых автомобилей, что в свою очередь увеличит годовой объём взаимной торговли на 36 млрд. евро. В июле 2017 года вступил в действие договор о свободной торговле между РК и ЕС. Благодаря этому корейские товары оказались в более выгодном положении по отношению к товарам японского производства на европейском рынке. Однако после вступления в силу договора между ЕС и Японией преимущества РК, по сути, исчезают.