Среднесуточный пассажиропоток в Международном аэропорту Инчхон превысит 200 тыс. человек

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Руководство международного аэропорта Инчхон сделало прогноз о том, что в период праздничных выходных с 1 по 7 января среднесуточный поток пассажиров достигнет максимальной отметки. Предполагается, что показатель достигнет 203.719 человек, что на 7% выше по сравнению с показателями прошлого года. Пик придётся на 3 января. В этот день ожидается отметка в 213.032 человека. Всего за этот период услугами аэропорта воспользуются 1 млн 426 тыс. 35 человек. Таким образом, праздничный показатель впервые превысит 200 тыс. человек. В связи с этим будут привлечены 470 дополнительных сотрудников. Первый терминал аэропорта начнёт работу на 1 час раньше, временно будет увеличено количество парковочных мест.