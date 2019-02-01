Стивен Бигэн: США готовы официально закончить Корейскую войну

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31 января спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн выступил с лекцией в университете Стэнфорд, где заявил о готовности США официально завершить Корейскую войну. Он также отметил, что Вашингтон не намерен смещать действующий режим СК. Стивен Бигэн сообщил о том, что северокорейский лидер во время встречи с госсекретарём США Майклом Помпео в октябре прошлого года дал обещание о закрытии на территории страны объектов по производству плутония и обогащённого урана. Он также подчеркнул, что Север должен предоставить информацию о масштабах своих ракетных программ и оружия массового уничтожения. По его словам, на случай провала дипломатических переговоров с Севером, подготовлены экстренные меры. Вместе с этим, Бигэн подчеркнул, что переговоры по выводу американских войск с территории РК не велись и данная тема не является объектом для обсуждения. Он также официально подтвердил, что в рабочих переговорах КНДР и США его партнёром с северокорейской стороны является бывший посол КНДР в Испании Ким Хёк Чхоль.