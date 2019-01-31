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Политика

Начальники штабов ВС РК и США провели телефонные переговоры

Write: 2019-02-01 15:26:25Update: 2019-02-01 17:10:42

Начальники штабов ВС РК и США провели телефонные переговоры

Photo : KBS News

1 февраля председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Пак Хан Ги провёл телефонные переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом корпуса морской пехоты Джозефом Данфордом. В ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества двух стран в вопросах денуклеаризации Севера и достижения мира на Корейском полуострове. Они обсудили рамки дальнейшего сотрудничества, а также выразили стремление к укреплению объединённой обороны.
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