Встреча Стивена Бигэна и Ким Хёк Чхоля может состояться 4 февраля

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Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, который 3 февраля прибудет с визитом в Сеул, уже 4 февраля возможно встретится с бывшим послом КНДР в Испании Ким Хёк Чхолем, который является его партнёром по рабочим переговорам. Об этом в субботу сообщил дипломатический источник, отметив, что стороны обсудят подготовку ко второму саммиту КНДР и США. Велика вероятность, что переговоры пройдут в пограничном пункте Пханмунчжом. Стоит отметить, что перед первым саммитом КНДР и США в Пханмунчжоме состоялись рабочие переговоры с участием посла США на Филиппинах Сон Кима и замминистра иностранных дел СК Чхве Сон Хи. Между тем, ожидается, что в ходе предстоящих переговоров стороны уделят основное внимание мерам денуклеаризации Севера и ответным поощрительным мерам США, описание которых войдёт в итоговый документ второго саммита.