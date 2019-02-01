СБ ООН одобрил ещё один запрос на вывод из-под санкций гуманитарных грузов

Photo : YONHAP News

30 января комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК одобрил запрос Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) о выведении из-под санкций ряда наименований грузов, необходимых для гуманитарной деятельности в КНДР. В их числе 500 велосипедов, медикаменты, водоочистители и оборудование для ведения гуманитарной деятельности. Об этом сообщила американская радиостанция Свободная Азия. Отмечается, что велосипеды будут применяться волонтёрами для того, чтобы лично доставлять медикаменты северянам, проживающим в отдалённых районах КНДР. Таким образом, к настоящему моменту комитет СБ ООН по санкциям в отношении СК одобрил подобные запросы от шести гуманитарных организаций.