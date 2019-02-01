В РК продолжают принимать меры по предотвращению эпидемии ящура

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С началом массового передвижения населения РК в связи с выходными по случаю Нового года по лунному календарю правительство принимает усиленные меры по предотвращению распространения ящура. В праздничные дни решено трижды в день проводить рабочие заседания по мониторингу ситуации. При каждой региональной администрации созданы специальные штабы, которые следят за ситуацией с ящуром. Ранее, сразу после выявления вируса на трёх фермах в городе Ансоне провинции Кёнгидо и Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто власти ввели 48-часовой запрет на передвижение представителей животноводческих ферм, который продлился до 18:00 2 февраля. По всей стране проводится экстренная вакцинация скота. 1.500 голов крупного рогатого скота из 25 хозяйств, расположенных вблизи мест обнаружения вируса, были уничтожены. Кроме того, процедуры дезинфекции ежедневно проводятся относительно всех близлежащих дорог и вблизи ферм. Граждан страны призывают воздержаться от посещения животноводческих ферм, оказывать содействие при дезинфекции транспортного средства.