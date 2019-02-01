Мун Чжэ Ин пожелал гражданам тёплого и счастливого праздника

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Праздник начинается с безопасности. Об этом говорится в праздничном видеообращении президента РК Мун Чжэ Ина, представленном 2 февраля на его странице в соцсети. Он выразил надежду на то, что граждане и правительство вместе создадут условия проведения праздника без происшествий. Президент указал на возможность избежать автомобильную аварию и провести безопасный праздник, соблюдая правила безопасности. Мун Чжэ Ин заявил, что правительство тщательно подойдёт к вопросу обеспечения комфортных и безопасных выходных, пожелав народу тёплого и счастливого праздника.