РК нуждается в инвестициях в развитии технологий полупроводников

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В январе южнокорейский экспорт полупроводников снизился на 23% в годовом исчислении, а общий экспорт также зафиксировал минус. Но в правительстве и профильных деловых кругах считают, что ситуация изменится в лучшую сторону со второй половины года, когда будет завершена корректировка запасов мировых IT компаний. То есть, настоящий момент может быть подходящим для инвестиций. РК является неоспоримым лидером мирового рынка полупроводниковой памяти. Но инвестиции нужны в сфере полупроводников, не связанных с памятью, в которой РК на шестом месте. Это связано с тем, что в эпоху четвёртой промышленной революции можно ожидать взрывного роста спроса на производственные процессоры в связи с развитием технологий беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта. Поэтому на первый план выходит стратегия значительного отрыва от конкурентов благодаря технологическому превосходству. Особенность полупроводников, не связанных с памятью, состоит в огромном многообразии и следовательно небольших объёмах производства. В этой связи для занятия данного рынка нужны усилия по совмещению технологий и подготовке высококачественных кадров.