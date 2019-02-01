В РК всё больше корейцев едут на праздничные выходные в Сеул

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За последние два года в РК в 3,3 раза выросло количество корейцев, приезжающих в Сеул из регионов в период праздников осеннего урожая Чхусок и Нового года по лунному календарю. На это указывают данные Корейской железнодорожной корпорации, полученные депутатом партии Свободная Корея Мин Гён Уком, членом парламентского комитета по вопросам сухопутных территорий и транспорта. В частности, указывается, что в праздничные выходные в 2016 году на рейсы из регионов в Сеул было продано 16.273 билета, в 2017 - 21.047, а в 2018 году - 54.218 билетов. В период с 2016 по 2018 год в выходные по поводу Нового года показатель составил 33.413 билетов, а по случаю осеннего праздника Чхусок 58.035. Подобная тенденция указывает на то, что, в отличие от принятой традиции, в праздники всё чаще родители посещают детей, живущих в столице. По словам Мин Гён Ука, в связи с ростом данных показателей указывается на необходимость усиления мер обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.