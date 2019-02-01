Снижение стоимости топлива в РК, фактически, прекратилось

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Снижение стоимости топлива в РК, продолжавшееся примерно три месяца подряд, фактически, прекратилось. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, в четвёртую неделю января цены на бензин упали лишь на 0,8 воны за литр по сравнению с прошлой неделей, составив 1.344 воны или 1.20 доллара. Таким образом, снижение показателя продолжилось 13 недель подряд, а стоимость бензина оказалась самой низкой с марта 2016 года. Но сам размер снижения стал самым низким с ноября прошлого года. Дизельное топливо упало в цене на 0,6 вон, и его средняя стоимость составила 1.243 воны или 1,11 доллара за литр. В корпорации отмечается, что стоимость нефтепродуктов в РК будет сохраняться примерно на одном уровне под влиянием мировых цен на нефть.