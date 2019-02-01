В январе в Сеуле среднесуточная концентрация микропыли оказалась самой высокой с 2015 года

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В январе в Сеуле среднесуточная концентрация твёрдых частиц диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5) оказалась самой высокой с 2015 года. По данным Национального центра по изучению окружающей среды министерства экологии, в прошлом месяце отметка составила 38 микрограммов на кубометр. Данный показатель постоянно растёт с января 2015 года, когда он составлял 25 микрограммов. В январе этого года концентрация микропыли выросла на 18,8% в годовом исчислении. Максимальные среднесуточные значения в Сеуле пришлись на 13, 14 и 15 января, составив 83, 129 и 82 микрограмма на кубометр соответственно. Тогда экстренные меры по снижению уровня микропыли вводились три дня подряд впервые с момента создания данной системы.