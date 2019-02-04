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На этой неделе РК и США могут заключить соглашение о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова. Об этом 3 февраля сообщил дипломатический источник. По его словам, стороны сошлись во мнении о нежелательности затягивания ситуации отсутствия договорённости по этому вопросу на очередной период. В этой связи представители РК и США активно работают над устранением разногласий. К настоящему моменту было проведено десять раундов рабочих переговоров по соглашению. Основные спорные моменты это сумма расходов южнокорейской стороны и срок действия соглашения. Касательно суммы, стало известно, что в этом вопросе в значительной степени отражена позиция РК. Ранее американская сторона требовала её установления на уровне в 1,2 млрд долларов или не менее 1 млрд долларов. В прошлом году данный показатель составлял 960,2 млрд вон или примерно 860 млн долларов. На этот раз, если стороны договорятся, велика вероятность, что сумма будет увеличена на 5%. Между тем, в вопросе срока действия соглашения в большой степени учитывается позиция США, которая заключается в установлении рамок в один год.