Иностранцы скупают акции южнокорейских компаний

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В январе среди рынков зарубежных стран иностранные инвесторы вложили больше всего средств в ценные бумаги южнокорейских компаний. По данным Yuanta Securities Korea, представленным 4 февраля, с 1 по 25 января этого года на южнокорейском фондовом рынке чистая покупка акций иностранными инвесторами составила 2 млрд 496 млн долларов. Для сравнения, в Тайване показатель составил 1 млрд 560 млн долларов, в Бразилии 883 млн долларов, в Индонезии 763 млн долларов, на Филиппинах 266 млн долларов. В течение всего января иностранцы купили южнокорейские акции на сумму в 3 млрд 657 млн долларов. Подобная тенденция сохраняется третий месяц подряд. Январский показатель стал самым большим с июля 2016 года.