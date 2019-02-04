Samsung Electronics четвёртый в рейтинге Top Buzz Rankings 2018

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Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла четвёртое место в рейтинге брендов по отзывам потребителей Top Buzz Rankings 2018, представленном 4 февраля группой маркетинговых исследователей YouGov. Первые три места перед Samsung Electronics заняли американский бренд Netflix, Amazon и Amazon Prime. YouGov составляет свой рейтинг на основе ежедневных опросов интернет-пользователей о том, о каких брендах они слышали или получали информацию по новостям, а также через рекламу за последние две недели. Также оценивается, была ли эта информация положительного или отрицательного характера. В первую десятку, между тем, также вошли YouTube, средство для чистки Dawn, Toyota, шоколадный бренд M&M, производитель строительных материалов The Home Depot, американская сеть ресторанов быстрого питания Chick-Fil-A. Кроме того, Samsung Electronics занял третью строчку в рейтинге брендов, улучшивших свой имидж Top Buzz Improver 2018.