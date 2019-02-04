РК заняла пятое место в мире по производству сырой стали

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В прошлом году во всём мире объём производства сырой стали вырос на 4,6% в годовом исчислении, составив 1 млрд 808,6 млн тонн. Об этом говорится в докладе Всемирной ассоциации стали, представленном 4 января. РК с показателем в 72,5 млн тонн вышла на пятое место, обойдя Россию. Южнокорейский объём производства вырос на 2%. Доля РК на мировом рынке составила 4%. На первом месте Китай – 928,3 млн тонн. Доля КНР на мировом рынке выросла на 1%, составив 51,3%. Далее следуют Индия, Япония и США. Уже на протяжении нескольких лет в мире в сфере стали наблюдается избыток предложения. Два года подряд производственные возможности сокращаются, опустившись в 2017 году до 2 млрд 251,2 млн тонн. Однако этого не хватает, чтобы решить проблемы переизбытка предложения. При этом ряд стран расширяют свои производственные мощности, в связи с чем в период с 2018 по 2020 год ожидается увеличение производства стали на 52 млн тонн.