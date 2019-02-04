В РК растёт доля домохозяйств, состоящих из одного человека

Photo : YONHAP News

В этом году в РК доля домохозяйств, состоящих из одного человека, достигнет 29,1%. Об этом сообщается в докладе профессора университета Ханян Ким Гван Сока и в Национальном статистическом управлении. В 1990 году доля составляла 9%, а в 2015 году – 26,5%. Если такие темпы будут сохраняться, то в 2035 году показатель составит 34,3%. Среднегодовой рост количества таких домохозяйств составляет 3,5%. Но показатель семей, состоящих из четырёх человек, зафиксировал минус в 2%. Чем больше численность членов домохозяйств, тем больше уровень снижения. В связи с этой тенденцией промышленность ориентируется на структуру потребления, складывающуюся вокруг одного человека.