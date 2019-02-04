СМИ СК раскритиковали позицию Японии в споре с РК

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Северокорейские СМИ раскритиковали позицию Японии в споре с РК вокруг японского патрульного самолёта. 4 февраля на северокорейском пропагандистском сайте «Уриминчжоккири» была представлена статья, в которой говорится, что действия японских властей это продолжение политики провокаций и территориальных притязаний. Авторы статьи, касаясь противостояния РК и Японии по скандалу вокруг военного радара и угрожающего полёта японского самолёта, подчеркнули, что действия Токио, направленные на ухудшение военных отношений с Сеулом, достигают предела. Нынешняя позиция Японии показывает преступные уловки японских реакционеров, которые стремятся реализовать амбиции повторения вторжения, помешав атмосфере мира на Корейском полуострове. Такую же позицию выразило северокорейское еженедельное издание «Тхониль синбо». Это первая реакция северокорейских СМИ по спору РК и Японии.