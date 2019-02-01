Дональд Трамп: Ким Чон Ын получил шанс создать крупную экономическую державу

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын получил шанс создать из своей страны по-настоящему экономически развитую державу, но сделать этого не удастся, имея ядерное оружие. Об этом 3 февраля заявил президент США Дональд Трамп, дав интервью в рамках передачи Face the nation телерадиокомпании CBS. Говоря о скептическом настрое относительно денуклеаризации КНДР, Трамп сказал, что такой позиции придерживаются спецслужбы США, но его администрация считает очень высокой вероятность договориться по денуклеаризации. Среди причин этого он указал на то, что СК находится между Россией, Китаем и РК. Таким образом, американский президент отметил высокую геополитическую ценность КНДР. На вопрос о сохранении военного контингента в РК, Дональд Трамп ответил положительно, заявив, что о другом варианте он никогда не говорил. Президент, в частности, подчеркнул, что знает о том, что это обходится дорого, но отметил, что вывод войск даже не обсуждался. Трамп также в очередной раз подчеркнул важность роли Китая в решении северокорейской проблемы.