Проблема членов разделённых семей Юга и Севера усугубляется

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Каждый год усугубляется проблема старения членов разделённых семей Юга и Севера. На этом фоне только в прошлом году из их числа скончались 4.914 человек. На это указывает система учёта соответствующих данных, действующая при министерстве по делам воссоединения и Обществе Красного Креста РК. По состоянию на конец декабря прошлого года в системе зарегистрировано 133.208 членов разделённых семей, подававших заявки на участие во встречах со своими близкими на Севере с 1988 года. К настоящему моменту в живых из них остаются лишь 55.987 человек. При этом с каждым годом темпы сокращения их количества растут. Так в 2018 году показатель оказался в 1,45 раза выше, чем два года назад. Соответственно растёт и средний возраст членов разделённых семей. 20,6% приходится на тех, кто старше 90 лет, 41,1% - от 80 до 89 лет. В общем, на людей старше 70 лет приходится 85%. В ходе Пхеньянского межкорейского саммита Юг и Север договорились создать постоянно действующий центр проведения встреч членов разделённых семей, а также организовать встречи в формате видеоконференций и обмен видео-посланиями. Первоначально планировалось организовать встречи по видео к Новому году по лунному календарю. Но пока сделать этого не удаётся из-за необходимости выведения из-под санкций требуемого для этого оборудования.