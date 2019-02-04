Мадлен Олбрайт выразила опасения по поводу возможных действий Дональда Трампа по СК

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Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт выразила опасения по поводу того, что в ходе второго саммита КНДР и США американский президент Дональд Трамп может пообещать северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну полное прекращение совместных с РК военных учений или вывод войск с Корейского полуострова. Об этом она заявила 4 февраля в интервью американскому изданию Salon. По её словам, для следующего правительства США большие трудности может создать тот факт, что невозможно предугадать, какие обещания Дональд Трамп даст в ходе встречи с Ким Чон Ыном. По словам Мадлен Олбрайт, она беспокоится о возможных действиях Дональда Трампа относительно Ким Чон Ына, которые в долгосрочной перспективе могут оказать отрицательное влияние на следующее правительство США.