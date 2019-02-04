Депутаты РК выступают за переоценку вклада Ю Гван Сун в движение за независимость

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До 100-летия Первомартовского движения за независимость и создания временного правительства РК остался примерно месяц. На этом фоне в РК активизируется движение по подготовке законодательной базы для присуждения более высокой награды Ю Гван Сун, корейской героине Первомартовского движения за независимость от японского колониализма. Как стало известно 5 февраля, депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Ван Чжун инициировал проект о принятии специального закона с таким содержанием. Согласно ему, учитывая вклад Ю Гван Сун в развитие движения за независимость, а также влияние на государство и общество, допускается возможность повышения степени её награды, а данный вопрос будет рассмотрен кабинетом министров. На данный момент Ю Гван Сун удостоена ордена за заслуги в деле государственного строительства третьей степени «Тоннипчан». В этой связи многие высказывали мнение о необходимости повышения степени награды, учитывая то, что Ю Гван Сун является символом Первомартовского движения. Всего орден за заслуги в деле государственного строительства имеет пять степеней. Это Орден РК – Тэханмингукчан, Президентский Орден – Тэтхоннёнчжан, Орден Независимости – Тоннипчан, Орден Патриота – Эгукчан и Народный Орден – Эчжокчан. Орденом первой степени Тэханмингукчан были награждены известные деятели движения за независимость Ким Гу, Ан Чхан Хо, Юн Бон Гиль. Многие считают, что в сравнении с ними вклад Ю Гван Сун был недооценён. Между тем, депутат от оппозиционной партии Свободная Корея Ли Мён Су инициировал резолюцию с требованием о повышении степени награды Ю Гван Сун. К ней присоединились ещё 18 депутатов партии.