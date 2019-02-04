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В прошлом году южнокорейский экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 1,7% в годовом исчислении, составив 9 млрд 310 млн долларов. Об этом сообщается в министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства и в корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции. Данный показатель третий год подряд фиксирует максимальную отметку. Экспорт свежих продуктов вырос на 16,6% до 1 млрд 280 млн долларов, морепродуктов на 2,2% до 2 млрд 380 млн долларов. Между тем, показатель обработанных продуктов питания сократился на 1,4% до 5 млрд 650 млн долларов. Экспорт на китайский рынок достиг максимальной отметки в 1 млрд 510 млн долларов. Показатель относительно Японии составил 2 млрд 90 млн долларов. Эта отметка практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Поставки в США увеличились на 5,4%, составив 1 млрд 80 млн долларов, во Вьетнам на 21,6% до 590 млн долларов.