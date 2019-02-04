Загруженность дорог РК

Photo : YONHAP News

5 февраля, в день празднования наступления Нового года по лунному календарю, на дорогах РК складывается напряжённая ситуация в связи с тем, что большинство корейцев посещают малую родину или возвращаются в Сеул. С утра большие пробки появляются по направлению в столицу. По состоянию на 11 часов утра путь от Пусана до Сеула в среднем занимал 8 часов, от Кванчжу - 7 часов 50 минут, от Тэгу - 6 часов 20 минут, а от Тэчжона - 4 часа. Аналогичная ситуация наблюдается и по направлению из столицы в регионы. Так, из Сеула до Пусана дорога занимала 7 часов 50 минут, до Кванчжу 5 часов 40 минут, до Тэгу 5 часов 50 минут, до Тэчжона 3 часа 10 минут. По данным Корпорации в этот день на скоростные шоссе по всей стране выедут 5 млн 740 тыс. автомобилей. Пик загруженности дорог приходится на время с 16 до 17 часов. Ожидается, что ситуация по направлению в регионы улучшится поздно ночью, а в сторону Сеула в среду ближе к полудню.