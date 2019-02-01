Стивен Бигэн посетит Пхеньян

Photo : KBS News

Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, находящийся с визитом в Сеуле, 6 февраля посетит Пхеньян, где проведёт рабочую встречу с бывшим послом КНДР в Испании Ким Хёк Чхолем. Они обсудят детали предстоящего второго северокорейско-американского саммита, а также затронут вопросы обеспечения дополнительных подвижек по обещаниям лидеров двух стран, которыми они обменялись в ходе первого саммита в Сингапуре. Об этом официально сообщили в госдепартаменте США. Отмечается, что вышеуказанные обещания направлены на улучшение отношений КНДР и США, на достижение полной денуклеаризации, а также формирование прочного мира на Корейском полуострове. Таким образом, судя по всему, Стивен Бигэн и Ким Хёк Чхоль затронут не только вопрос определения даты и места проведения саммита, но и меры по реализации денуклеаризации, а также ответные поощрительные меры со стороны США.