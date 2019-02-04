Госдепартамент США подтвердил договорённости с РК по расходам на содержание американского контингента

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Госдепартамент США подтвердил, что Сеул и Вашингтон достигли принципиальных договорённостей по очередному соглашению о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова. Об этом 4 февраля сообщил представитель госдепа. По его словам, стороны намерены в ближайшее время уладить оставшиеся технические моменты. Он также отметил, что США благодарны РК за вклад в покрытие расходов на содержание американского военного контингента, а также за финансовые средства, предоставляемые в рамках поддержки двустороннего союза. Представитель госдепа отметил, что РК на протяжении 70 лет является образцовым союзником, партнёром и другом США. Он подчеркнул, что позиция США по обеспечению защиты РК и южнокорейского народа крепка, как сталь. На данный момент известно, что стороны намерены на этой неделе подписать соглашение на условиях определения срока его действия в течение одного года и доли расходов РК на уровне почти 1 млрд долларов. Это на 200 млн долларов больше, чем РК расходовала ежегодно за последние 5 лет.