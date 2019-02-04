Военные РК и США определили направления совместных учений

Photo : KBS News

Военные РК и США завершили определение времени и основных направлений совместных учений, запланированных на первую половину этого года. Об этом 5 февраля сообщил ряд источников в южнокорейском правительстве. Отмечается, что осталось лишь определить время и способ объявления о договорённостях по этому вопросу. Сообщается, что стороны намерены озвучить соответствующую информацию после рабочих переговоров КНДР и США, запланированных в рамках подготовки ко второму саммиту сторон. Первоначально рассматривался план объявления информации по совместным учениям в конце прошлого месяца. Но затем было решено подождать результаты рабочих переговоров Стивена Бигэна и Ким Хёк Чхоля. Ранее, 23 января, министр обороны РК Чон Гён Ду заявил, что Сеул и Вашингтон определят позиции по совместным учениям до конца января. А окончательные решения будут приняты по итогам телефонного разговора с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, или в рамках переговоров представителей оборонных ведомств двух стран.